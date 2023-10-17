陳男第1次匯款後在還沒收到茶葉下，又要向對方再購買5塊茶餅。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣1名年近六旬的陳姓男子，在社群誤入購物詐騙平台，他被大灌迷湯，以為遇上真命天女，熱烈稱對方為「親愛的老婆」，匯出約3萬9000元購買茶葉，在沒收到任何茶葉下，竟又要再匯出19萬5000千買茶葉，幸好被金融機構行員與警方聯手戳破騙局，加以攔阻，保住血汗錢。

警方調查，陳男日前誤入購物詐騙平台後，與對方互加為LINE好友，在對方噓寒問暖的攻勢下，陳男很快就淪陷，稱對方為「親愛的老婆」，並匯款1200美金（約3萬9000元新台幣）給對方，要買1塊普洱茶餅。

該詐騙集團向陳男騙稱，他們組團要到香港採購茶餅，並稱每到香港時一定到上環荷李活道的文武廟參拜，對話中還附上文武廟的照片，騙陳男幫他向文武廟神明求了1個請願燈，要祈求陳男平平安安、身體健康。

詐騙集團還不時在LINE的對話中貼出正能量字句，例如「一個竭盡全力的人，運氣大概也不會太差」、「之所以要付出努力，既是希望獲得別人的肯定，也是想讓自己內心有幸福感」。

詐騙集團的貼心問候及佳句連發，每每讓陳男感動不已，並在第1次匯款後，沒有收到茶葉的情況下，竟還再向「親愛的老婆」下訂5塊茶餅，並急忙跑到台中商業銀行伸港分行要臨櫃匯款19萬5000千元，所幸行員機警發現有異，立即報警。

伸港分駐所員警到場了解後研判是詐騙案件，並勸告陳男此為詐騙集團常用之假投資詐騙手法，應停止匯款。陳男原仍堅持要匯款給「親愛的老婆」，後經警方再三舉例及苦勸，最終才打消匯款念頭，保住存款。