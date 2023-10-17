功成資本台灣分公司深耕桃園，興建物流中心熱鬧開幕。（呂筱蟬攝）

英屬開曼群島商功成資本有限公司台灣分公司，相中桃園市佔有地利之便，在楊梅區興建上萬坪的物流中心，17日上午熱鬧舉辦開幕典禮。功成資本台灣分公司指出，看見桃園地區發展潛力的情況下，基金決定深耕桃園，計畫將於2026、2027年陸續開展2期與3期現代化物流中心開發，以滿足更多客戶需求。

功成資本台灣分公司指出，看到桃園地區這20多年來的發展，經濟與工業發展蓬勃，在台灣北部地區而言，擁有天時與地利，有充沛的土地、有機場，離台北港也很近，整個市政推動，國外基金從2017、2018年開始觀察桃園市，在2018年投資一個很大的商場，到了2021年看中這塊位於楊梅區物流中心的地，也開始做物流中心投資，在所有協力廠商與支持公司的人一起努力，只花了18個月就將物流中心興建完成，從一開始就有最好的建築設計團隊做最好的規畫，謝謝所有參與的團隊與廠商，讓今天有最好的成果，下一步希望看到客戶進駐，有的已經搬進來，團隊將會繼續努力，對於客戶的要求與市場需求，會持續做調整以及改進。

功成資本台灣分公司總經理林正基說，在看見桃園地區發展潛力的情況下，基金決定深耕桃園，並計畫於2026、2027年，陸續開展2期與3期現代化物流中心開發，開發規畫將比照電研倉採太陽能自主發電，達成廠區發電自給自足的目標邁進，現代化立體倉儲，還規畫獨立進出的碼頭空間與專屬理貨空間，並採高標準消防設施規畫，以滿足租物對儲存安全與效率的要求。