陸委會與台港經濟文化合作策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」，會後進行大合照。（台港經濟文化合作策進會提供）

目前在台就學港澳生有1萬1189人，占全體僑生及港澳生約4成，陸委會與台港經濟文化合作策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」，說明相關政策法規及申請注意事項，希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學。

「中區港澳生畢業留台評點制講座」由東海大學國際長廖敏旬主持，現場約50位就讀中部地區大專院校港澳同學及畢業校友參與。座談會特別邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署等代表，說明相關政策法規及申請注意事項，並請已在台定居的台灣各大學香港校友總會長麥業成分享台灣職場環境與工作文化，另由近年畢業留台之香港校友譚竣文及陳怡杰分享求職心路歷程與申請居留親身經驗。

與會同學及校友就評點制的評分標準、從事行業、專業經驗審認、語言認定、如何找到合適工作及工作轉換及各種申請居留、定居應注意事項熱烈提問，並獲得與會機關代表及留台校友逐一詳盡解說。

勞動部副研究員劉濬誠詳細介紹評點制內容，並就申請所遇之問題、開放的行業類別、相關認定等逐一說明，並帶領在場學生試算評點點數；內政部移民署新竹縣服務站主任楊翹楚就服務站第一線處理港澳同學的案例做具體說明，並提醒同學畢業後盡快至服務站辦理覓職居留，以及相關須注意事項，包含透過線上申請居留、領證須帶收據、居留事由轉換時應及時辦理展期及換證，並請善用網路資源等。

在台畢業校友譚竣文分享，除利用人力銀行覓職外，亦可透過香港在台畢業校友會之資源，建議先了解自身之需求及相關法規做好相關準備，以利政府相關單位協助同學留台工作、申請居留及定居。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔表示，為關懷港澳學生在台生活適應及協助其畢業後留台之職涯規劃，陸委會及策進會今年已辦理「2023港澳學生留台就業創業」座談會、「台港澳職涯啟航培訓營」、「港澳生畢業留台評點制座談會」等系列活動，讓在台港澳生瞭解台灣就業、生活等各面向文化，協助熟悉、適應並及早規畫留台生活。

目前在台就學港澳生有1萬1189人，佔全體僑生及港澳生約4成，政府亦希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學，陸委會及策進會並將持續與教育部、勞動部及移民署等機關，共同協助港澳生解決就學、就業、生活適應及居留、定居等問題，歡迎有意留台發展圓夢的港澳生多加利用「台港服務交流辦公室」諮詢專線（02-2700-3199）及網頁專區等資源。