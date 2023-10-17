56歲周姓婦人日前至永和台新銀行提領230萬現金，行員關懷提問，周婦佯稱現金是用於兒子婚禮，但行員發現周眼神閃爍，說話含糊閃躲，驚覺有異，於是通知永和警分局。警員經詢問得知，周婦加入LINE投資群組，「聽信老師建議，意欲投資」。警方立即戳破詐騙集團謊言，耐心勸說，周婦終於打消匯款念頭，順利保住退休金。

警方指出，周婦日前揹著孫子前來永和台新銀行，提領現金230萬，行員好意詢問，周回稱「兒子婚禮時，擺出來充場面」，行員覺得不對勁，再次問及「可否向周婦兒子確認？」周卻不耐煩回答：「我領的錢還不行用嗎？」行員見她眼神閃爍，說話含糊，於是通報警方。

經警方了解，周婦加入LINE投資群組，群組內「教授張真源」自稱是老師，除每日股市開盤前提供財經訊息外，盤中還提供群組內詢問個股走勢，到晚上再分析國際政經情勢，暗示股市已空頭，明示可轉投加密貨幣，利潤更大。

而群組內的眾多「假會員」不時吹噓「感謝老師帶領賺大錢」，當被害人受騙時，「助理」再貼心安排「安心幣商」，暖心服務到府收取現金。

警員及行員苦口婆心勸說，說明此為詐騙集團慣用伎倆，若投資後將血本無歸，周婦終於打消匯款念頭。

永和警分局長李崇偉表示，名人投資詐騙是目前最多的詐騙手法，該手法是先以名人投資廣告當作噱頭，邀請加入「投資群組」再由群組內的「助理、老師、假會員」三方聯合進行騙術，慢慢將被害人的金額洗劫一空。

李崇偉呼籲，警方已建立警銀友善通報群組，透過公私協力合作，共同打擊詐騙集團，避免民眾一再遭詐。