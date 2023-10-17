老師說，小朋友在學校種植香菜，當然有的孩子喜歡，有的孩子只想跟香菜保持距離。（北斗國小附設幼兒園提供／吳建輝彰化傳真）

北斗國小附設幼兒園小朋友讀的是「肉圓班」、「香菜班」，讓鄉親直呼真的太可愛了，大讚老師有創意。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

北斗國小附設幼兒園舉辦北斗肉圓大使選拔，共同推廣在地特色。（北斗國小附設幼兒園提供／吳建輝彰化傳真）

小時候的幼稚園都是使用動物、植物當班名，例如蝴蝶班、白兔班、向日葵班等，但彰化縣北斗國小附設幼兒園的命名超「ㄅㄧㄤˋ」，結合在地特產肉圓及香菜，小朋友讀的是「肉圓班」、「香菜班」，讓鄉親直呼真的太可愛了，大讚老師有創意。

北斗國民小學創校於1898年，附設幼兒園則是1984年設立，是當地具有一定教學品質和口碑的幼兒園，近年政府推動在地文化課程，以家鄉、社區的自然與人文環境、產業、歷史等各項資源為課程內容，但園所所在地若不夠獨特，很難發展出地方特色。

北斗附幼老師表示，學校已經發展在地文化課程多年，深入探討北斗在地文化，發現北斗最有名的就是肉圓及香菜，北斗肉圓已經是全台知名特產，但香菜仍有許多鄉親不知道，北斗是全台香菜最大產地，有近8成的香菜都來自北斗。

老師說，過去的班級名稱是種子及綠苗，去年就將班級名稱改成「肉圓班」及「香菜班」，獲得校長、家長的大力支持，讓每個小朋友變成小香菜跟小肉圓，除了更改班級牌符合在地之外，課程也讓小朋友認識香菜，舉辦北斗肉圓大使選拔，共同推廣在地特色。

老師說，課程中讓小朋友自己動手製作肉圓，還拿到網路上義賣，並將所得全部捐給華山基金會，做愛心，今年中秋節還製作香菜月餅，而小朋友也在學校種植香菜，當然有的孩子喜歡，有的孩子只想跟香菜保持距離。

校長游美雯表示，課程中不僅指導小朋友製作肉圓、認識香菜，也將肉圓發展故事背景傳遞給小朋友，早年北斗是沖積扇，曾發生嚴重水災，因此將食材包裹製作成肉圓方便救濟，透過這樣的課程，讓小朋友知道肉圓是有這樣的人文背景，使他們認同並承襲這個善良。