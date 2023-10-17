新北市副市長朱惕之主持10月治安會報。（王揚傑攝）

新北市副市長朱惕之今（17）日上午至市警局主持10月分治安會報，會前表揚公共安全聯合稽查工作績優人員，包括地政局、社會局、勞檢處、體育處等單位共8人，對同仁用心維護市民居住安全的付出與貢獻表達敬意，並肯定警察局、工務局、消防局、拆除大隊等相關局處單位共同努力，全力守護新北市的治安及公共安全。

朱惕之表示，攸關人民經濟活動的詐欺案犯罪，新北市高度重視，主動與各金融機構、超商業者聯防攔阻詐騙，今年8月至9月攔阻金額達1億5598萬元，較去年同期增加4297萬元，攔阻金額成效提升38％。新北市透過反詐意識全民化、普及化，以市府團隊合作的力量，將民眾受詐騙傷害的風險值降至最低。

朱惕之特別提到，食安也是很重要的工作，衛生局透過跨縣市聯防稽查及跨局處的聯合稽查針對本市進口蛋品流向多方查核，另外對液蛋標示及流向加強稽查，並自9月19日起學校午餐禁用液蛋，全面採用國產帶殼蛋，給學生最安全營養的食用蛋。

朱惕之強調，新北市府是個大家庭，而強化治安維護責任刻不容緩，勉勵市府同仁藉由會報平台，強化縝密協調及整合團隊力量，持續掃蕩不法，各本其職積極打擊違法行為，提供新北市民治安無虞的居住環境。

市警局長廖訓誠表示，今年8月間蘆洲警分局、工務局及拆除大隊強制拆除疑似毒品咖啡包交易據點的違章建築，即為新北市政府跨局處合作，通力打擊毒品犯罪的最佳案例，一旦發現不法，立即主動偵辦、即時遏制，全力防堵違法情事。