台北市長蔣萬安掌理首善之都，每個政策難免都被外界放大檢視。一份最新網路民調詢問民眾對蔣市府「最有感」的政策是哪項？結果讓人出乎意料。

YouTube頻道《中天電視》昨（16）日發起網路投票，截至今日下午2點15分，總計已有超過1萬人參與。針對題目「台北市換國民黨蔣萬安當市長後，你最有感的政策是什麼？」有51%網友認為是「校園不打高端流感疫苗」、有29%民眾則表示「追查進口蛋開罰畜產會」、剩下21%則為「大巨蛋即將閉門測試」。

對於上述投票，網友紛紛留言表示「政府不讓人民選擇品牌真的很懷疑他們的動機」、「中央政府不作為，只好地方政府補破網」、「這些都很有感」、「以上皆是」；此外，還有人提到，「南門市場重新開幕」、「推政治人物人都應該長得很帥的政策」。

不過也有網友呼籲，蔣市府不應該廢除透明開會內容、遴選制度、以及晨會制度。