瑞穗文旦柚再現產量過剩，甚至出現收購後大片遭棄置於農地上，農糧署表示，瑞穗鄉農會已收購文旦柚大果或次級果加工產製精油，無法加工的剩餘物料將再提供掩埋作有機堆肥使用。然而有農民表示，文旦柚和其他水果不同的是，通常只有中秋節那周吃文旦應景，節日一過幾乎沒有人再吃，加工量能實在有限，過量生產問題不解，明年農地恐再躺滿文旦。

根據農糧署統計，今年花蓮縣文旦柚收穫面積約840公頃、產量約2萬5600公噸；瑞穗鄉農會日前指出，今年受海葵颱風長時間降雨影響，正值採收期的文旦果形變大，水傷也不少，甜度也大大降低，盤商買氣低迷使得滯銷情況為近年來最嚴重。

張姓文旦農表示，文旦柚長年過量生產外，即使去年8月大陸以台灣柑橘類水果多次檢出介殼蟲和藥殘為由全面暫停進口，但還是很多農民打定政府會收購，導致今年一樣出現文旦柚滯銷，自己是有減少產量，一來處理壓力也相對小些，但可見文旦外銷轉內銷的難度是高的，就算這一兩年有緊急出口其他國家，恐怕也是短期效應而已。

另有文旦農指出，除了中秋烤肉吃文旦，台灣人平常真的不太吃文旦的，加上麻豆文旦採收期比瑞穗的早，導致瑞穗文旦價格也變得不好，用精油加工成清潔劑，加工的量又能有多少？

有民眾表示，一年裡最怕收到送禮的就是中秋的文旦，一收就是好幾箱，一來剝柚子的皮勞師動眾，二來因為可以放，常常無意間就放到壞掉。

農糧署副署長姚志旺表示，文旦柚產期上西部比東部早，花蓮改良場已有將早生的文旦透過修剪方式讓產期往前移，好讓價格好上一些；至於農地勞動力老化部分，目前在農地外勞僱用上有放寬條件，以前要由團體來申請，現在只要有農保資格的個別農民就可以來申請。

針對加工量能不足部分，姚志旺說，今年8月中啟動多元加工措施，截至10月上旬已媒合2家食品廠向花蓮縣政府登記收購食品果150公噸，目前進場加工計136公噸，文旦因為耐儲放，因此加工處理時間尚有彈性。