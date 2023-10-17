根據勤業眾信（Deloitte）在8月底和9月初對4,330名美國成年人進行的一項調查，今年購物者估將平均花費1,652美元，較去年成長14%。家庭年收入介於50,000美元～99,999美元者，今年的購物支出估將成長26%，平均約為1,534美元。家庭年收入在20萬美元以上的受訪者預期今年節日購物支出增加22%，平均達到3,922美元。

家庭年收入在10萬美元～19.9999萬美元的美國人預估今年的支出只增加約2%，平均為2,167美元。學貸負擔和實質薪資增長乏力，使這個族群對今年的節日購物支出較為保守。

該報告指出，這個群體可能比其他收入階層更能感受到恢復繳納學貸的影響，加上房市停滯不前，使他們成為「目前負擔最重」的族群。

在所有收入階層要還學貸的受訪者當中，有將近一半的人打算縮減節日購物支出。此外，今年大多數人在乎能否得到划算的折扣，約三分之二受訪者表示將在黑色星期五和網路星期一的感恩節檔期購物。相較之下，2022年這個比例只有49%。