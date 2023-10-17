Argentino pede ajuda a Messi para encontrar filho levado pelo Hamashttps://t.co/2nnUHlbJe1 — iG Esporte (@igesporte) October 15, 2023

以色列、巴勒斯坦再爆衝突，這與足球巨星梅西（Lionel Messi）應該扯不上關係，畢竟他是遠在美國大聯盟踢球的阿根廷人。然而有一位以色列軍人遭到哈瑪斯組織俘虜，他的父親艾力克斯（Alex Scherman）決定向梅西求救。外媒報導他是阿根廷人，兒子朗恩（Ron Scherman）在以色列從軍，至少也算是梅西的同胞。

雪曼錄影片向梅西哀求：「我的兒子是擁有阿根廷國籍的以色列軍人，他在加薩走廊遭到哈瑪斯恐怖組織綁架了。我知道你一定接到了其他成千上百人的求救訊息，我也不知我的影片能否被你看到，但身為人父我必須盡一切力量救回我的兒子。我知道你的幾句話就能帶來奇蹟，為了我的兒子，以及那些被哈瑪斯俘虜的阿根廷人。請你幫幫忙吧，我們都非常愛你、景仰你。」

英國1917年《貝爾福宣言》認可以色列人在巴勒斯坦建國，被視為以巴百年紛爭的原因之一。就算無法期望有人解開這個政治民族的死結，動用關係救回幾個俘虜也是極為困難的，梅西的影響力再大也沒用，這位可憐的父親簡直是把梅西當成菩薩在拜了。

美國職棒今年的美聯分區系列賽，金鶯陷入0勝2負絕境，先發投手克雷默（Dean Kremer）懷抱悲壯的心情登板，成為史上首位在季後賽出場的以色列球員。但是政治歸政治，遊騎兵還是毫不留情1.2局暴打6分轟垮了克雷默，3連勝橫掃金鶯。