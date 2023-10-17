新竹縣長楊文科要求台大3個月內回應，釋出竹北分部用地設置高中，台大校長陳文章17日參加新竹台大生醫醫院第2期工程動工典禮時釋出善意，指竹北分部校區已有完整規畫，「大家盼望的高中也有所準備了！」周六校務會議將報告，下周也會到新竹縣告知規畫。

楊文科要求台大回應在17日到期，指他和議長張鎮榮持續與台大校長陳文章保持聯繫，希望台大充分合理使用土地，無論是給予高中設校土地，或台大設置實驗高中或附中，都是縣民所期待，相信陳文章校長會做通盤考量。

陳文章在致詞中說，新竹是科技醫療人文匯聚的區域，一定要有一個好的校區，協助醫學中心的發展，台大竹北校區的願景是成為發展新科技的研發基地，智慧醫療也是其中一環，他承諾已經準備好資金來做竹北校區的建設。

陳文章指相關規畫會在本周六校務會議中報告，預計下周會到新竹縣，與楊文科縣長、縣議會、縣民告知竹北校區的規畫、投入的資金及相關建設期程。

「大家所盼望的高中我們也有準備了! 」陳文章說，從實體的教學、多元的學習，先來協助新竹縣，預計明年初就會展開，相信不會辜負新竹縣民的期望，「我們一起來努力」，打造新竹縣成為智慧科技健康的重鎮。

「這是兩個非常好的消息！」楊文科說，陳文章校長的承諾，包含週六校務會議對台大竹北校區提出完整的規畫，及如何幫助竹北設立高中都有一套想法，畢竟台大竹北分部已經延宕20多年，終於有一個很好的答案，更期待有一個好的答案。

教育局指出，依據教育部數據統計，竹竹苗區116學年度高中入學需求為1萬8071人，相較112學年度多出2200餘人，其中竹縣即占5成，顯見新竹縣設置高中提供就學需求的必要性。

縣府待台大正式答覆，後續將積極推進高中設置相關程序作業，以回應家長期待。