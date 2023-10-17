紅葉蛋糕已開業57年，是全台第一家鮮奶油蛋糕店，一名網友近日詢問，紅葉蛋糕是老品牌了，究竟這家店到底有多厲害，值得買來吃嗎？問題一出，引起網友熱議，其中最多人推它的鮮奶油，香而不膩，目前吃過最頂的奶油。

一名網友昨天在PTT詢問「紅葉蛋糕有多厲害？」只有在北部有店，身邊有妹子說她發現租屋處附近有一家，竟然買一個大蛋糕回去吃，讓他好奇也想訂一個來吃看看。貼文PO上網後，引來不少老饕大推，紅葉蛋糕的精隨就是奶油，「很OK！前天才吃，重點在奶油」、「就奶油好吃，吃起來很爽口」、「奶油最頂的」、「奶油比較印象深刻，附近幾間黑森林都沒比紅葉好吃」。

還有人表示「我覺得奶油不甜就有70分了」、「少數不膩的奶油，說不好吃的丟名單出來啊」、「滿好吃的傳統蛋糕啊，中老年人都愛」、「好吃，家裡有人生日大多都買這家」。

但也有人說，紅葉蛋糕吃的是回憶「蛋糕體真的很普」、「不懂蛋糕人的保守牌」、「台北人才懂的美味，所以我不懂」、「早期其他間都用很噁的人造奶油，所以紅葉很強，現在一堆店都用更高級的原料，紅葉被打爆，但價格算合理」。

根據紅葉蛋糕官網，新鮮的鮮奶油是以牛奶提煉，輕盈不膩，內層是戚風蛋糕，口感蓬鬆。店名「紅葉」則是取自紅葉少棒，警惕時時刻苦奮鬥、不懈怠。