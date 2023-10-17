工研院於日前舉辦「技術創新策略夥伴會議」以及「永續農糧新契機：跨域創新，農工同行」國際研討會，邀請APEC亞太區域政府代表、智庫和企業來臺，包括韓國科技政策研究院處長Hwanil Park、馬來西亞科技部秘書Abdul Hadi Mat Som、西門子執行長Erdal Elvar，討論聚焦「淨零排放」及「永續農業」兩大軸線。

經濟部次長林全能在會議中指出，經濟部已連續十年支持舉辦「技術創新策略夥伴會議」，今年的會議主題著重「利用創新科技推進低碳永續生態系」。為了協助產業發展，經濟部分析國際供應鏈需求、減碳規範、碳盤查方法、減碳典範案例，輔導並給予資源支援，協助企業找到最佳解決方案，加速實現淨零目標，擁抱綠色商機。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助在會議中以「創新技術研發邁向2050淨零目標」為題，強調工研院積極布局淨零科技，從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向發展關鍵淨零技術，開發包括「紡織品潔淨脫色技術」，能利用廢棄聚酯紡織品獲得高品質且無色差的回收聚酯，再紡紗成回收聚酯纖維，實現紡織品永續循環。另外，中鋼合作結合「鋼化聯產」共同推動製程中的「碳循環再利用」等，運用工研院淨零排放技術能量，協助企業選擇適合的策略和資源，帶動產業邁向淨零轉型。

韓國科技政策研究院（STEPI）處長Hwanil Park提到，韓國政府於2023年4月發布的全國碳中和和綠色成長政策，關注100項碳中和關鍵技術，包括低碳材料、下一代充電電池、半導體及回收技術等。而除了APEC亞太區域，歐洲在台商務協會也分享了歐盟的低碳經濟政策，除了鼓勵產業技術設備升級、使用綠色能源及建材，因應氣侯變化所帶來的各種新型挑戰，須藉由法規和政策引導，公、私部門攜手合作，才能達到邁向淨零排放的目標。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，工研院積極研發「跨域農工技術」，在經濟部支持下，不但攜手國內彰化葡萄酒莊，以「生態資材數位預控生產設備」、「智慧光源模組」及「葡萄噴藥車」等技術帶動農產品升級，提高葡萄收成，將葡萄藤廢棄物循環再利用。今年更進一步應用到紐西蘭種植奇異果的飛鳳農場（Flying Phoenix Orchard），透過「生態資材數位預控生產設備」將農業廢棄物轉化機能型生物炭及醋液，並加入可預防奇異果潰瘍病害的農業資材，幫助當地農場更有效率進行病菌預防與控制。