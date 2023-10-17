桃園市警察局保安警察大隊在龜山巡邏時，發現1轎車違規，警方攔停盤查，副駕駛男子坦承有攜帶K他命。警方將2人帶回保大時，2人坦承車上還有其他毒品，竟起出卡西酮類煙油9罐、煙彈123個、K他命果汁包164包、K他命30包，毒品市價高達400萬，2人稱只是當司機，警方訊後送辦。

警方表示，巡邏行經龜山區萬壽路二段與和平路口，見一自小客車交通違規，員警趨前攔停盤查後，發現車上2人神情有異，並目視發現車內放置疑似菸草1包，詢問渠等是否有攜帶違禁物品，副駕駛座男子坦承攜帶第三級毒品K他命1包並主動交付予警方，為後續釐清案情警方遂將2人帶回駐地。

過程中駕駛見法網難逃，才向警方供稱車輛後座尚有其他毒品等違禁物，警方另於該自小客車內查獲：摻有卡西酮類罐裝菸油9罐(含罐毛重共計1147公克)、裝有卡西酮類電子菸彈共123個(含彈體毛重732公克)、摻有K他命紅色果汁包共164包(含袋毛重共計430公克)、第三級毒品K他命共30包(含袋毛重共計30.42公克)。

駕駛男子向警方稱因最近無業，於網路上應徵司機工作協助載運物品。卡西酮屬於政府公告管制之第三級毒品，本次警方查獲之卡西酮類罐裝菸油約可用來製作約1600顆電子菸彈，每顆菸彈行情市價約2000至2500元，市值約4百萬，價值不斐且數量龐大，如外流恐深深戕害國人身心，本案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並持續向上追溯毒品源頭。

保安警察大隊大隊長吳傳銘表示，電子菸彈以液態毒品菸油混充為目前新興之施用毒品態樣，年輕人因好奇吸食不知不覺淪為毒品人口，打擊毒品犯罪不僅是警察工作，更須全民一起加入反毒，同時呼籲民眾，勇敢向毒品說「不」，拒絕毒害，發現可疑請立即撥打110檢舉。

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