輝達執行長黃仁勳一年內二度訪台，此次雖然沒有公開行程，主要是拜訪供應鏈，替明年輝達即將推出的Blackwell架構B100 GPU暖身，他也不忘抽空一嚐「愛店」花娘小館的滋味，甚至還豪灑1.2萬替現場所有客人買單。

黃仁勳5月來台時掀起一陣旋風，當時他就曾前往花娘小館用餐，並親切與民眾互動，簽名拍照來者不拒，受訪時大讚「蒼蠅頭」名字很可怕但非常好吃，且餐廳服務相當不錯，喊話老闆應該要幫員工加薪，引起熱烈討論。

三立新聞網報導，黃仁勳16日再被目擊遷往花娘小館用餐，同桌的還有廣達高層，黃仁勳不僅親切與現場客人互動，還花1.2萬幫所有人買單，展現霸氣總裁本色。

黃仁勳此次來台沒有公開行程，馬不停蹄拜訪供應鏈廠商，台灣各大廠商除了衝刺H100、A100出貨量，更希望能為明年B100新產品敲定訂單。

工商時報報導，法人分析，輝達下一世代採用Blackwell架構B100晶片模組有利於眾多台廠推升利潤，其中，緯創將為輝達B100的模組供應商，而B100晶片將採用台積電3或4奈米製程，同時運用CoWoS先進封裝，然詳細規格資料仍待輝達正式揭露。