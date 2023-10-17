高雄勞博館「末代礦工攝影展」開展一窺塵封的採煤勞動史。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高市勞工博物館2023下半年度特展「末代礦工攝影展」今日正式開幕，由「末代的浮現」、「末代的吶喊」、「末代的見證」、「末代的再造與共創」以及「末代的期盼」等5個主題所構成，透過影像，回顧那段堅韌且辛酸的採煤勞動史。

「末代礦工攝影展」邀請國立台北科技大學鄭怡雯副教授擔任策展人，並與猴硐礦工文史館合作，將礦工文史館整理累積的文物、攝影作品及北科大《猴硐礦業與勞動影像行動計畫》成果串聯，透過近30位參展者的見證與視角，用影像穿越時空並交錯呈現與末代礦工有關的勞動史。

即日起於高雄市勞工博物館1樓展館正式開展至明年4月6日止，開展首日邀請勞工局周登春局長、猴硐礦工文史館創辦人周朝南、柯茂琳理事長、毛振飛榮譽理事長與礦工伙伴、國立台北科技大學鄭怡雯副教授及多位工會代表到場揭幕，並透過一幅幅的礦工影像及策展人的導覽解說，回顧那段堅韌且辛酸的採煤勞動史，與末代礦工如何爭取權益及打造保存礦工文史的歷程。

鄭怡雯副教授導覽解說指出，透過照片和物件來帶出他們當年在礦場的記憶，本次展覽由「末代的浮現」、「末代的吶喊」、「末代的見證」、「末代的再造與共創」以及「末代的期盼」等5個主題所構成，以末代貫穿本展，集眾人之力，以影像訴說礦工一次次「出坑」與「重生」的故事。

期待能藉由此展，拉起台灣東北角的礦區與南台灣工業城市的煤記憶，牽起猴硐礦工文史館與高雄勞工博物館的館館相連，同時盼望能透過展覽蓄積的能量，迎向坑口的那道希望之光，走出台灣勞動文化保存與推廣的新道路。