外送員接單穿梭大街小巷，難免會到一些人煙罕至的地點。日前一名外送員PO文分享「又解鎖新的地點了」，引發網友熱烈討論，原來訂單來自「空軍烈士公墓」，他硬著頭皮接單，眾人紛紛安慰。
「不用怕啦！頂多跟你聊當年事蹟」，該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」說自己又解鎖新的地點，居然是「空軍烈士公墓」，現場只有幾座路燈發出照明，夜晚四下無人，氣氛顯得格外詭異。
網友紛紛安慰他，「躺在那的都是保家衛國的英雄，別怕」、「軍人公墓有正氣，不會怎樣」、「安啦！放輕鬆」、「烈士值得尊敬，感覺氣場不同」。
不少網友寧願被負評，也不想配合，「換作我根本不敢送」、「有沒有毛毛的感覺」、「送到這裡很需要勇氣」。原PO回覆「進去的時候有錯愕一下，但還是騎進去了」。
有過來人跳出來說：「如果是新店合作路的公墓我很常送，離墳墓只有一條小水溝距離，名字、照片都很清楚，但也習慣了，那裡半夜的單很多」。
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