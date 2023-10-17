這家在上海掛牌交易，總部在廣東深圳的大型不動產開發商，將由總裁黃俊燦（Huang Juncan）接任新董座。另外，金地也沒有詳細說明凌克的身體哪方面出現問題。

大陸財經傳媒第一財經（Yicai）17日引述另份金地集團的聲明，凌克辭職屬於管理階層正常調動，不會對公司營運有重大影響。不過，金地2024年、2025年以及2026年到期的境內公司債，在暫停交易前分別大跌25%、21%與20%。

至於金地的股價，盤中也一度重挫近10%，每股慘摔至5.53人民幣左右。除上市第一天以外，基本上在中國大陸股市交易的股票，漲跌幅限制都是以10%為主。

駐點大陸的銀行業者ANZ認為，有鑑於大陸房地產嚴重的債務問題，投資者會較謹慎，不會冒險行事。外界對金地財務狀況感到憂心，因為董事長的辭職太突然，太令人感到意外了。

沒有立即回應路透社相關新聞的金地，根據民間調研單位CRIC（中國房產信息集團）統計，去年是中國大陸排名第8的大型開發商。金地在4月公布的年報中還曾表示，去年銷業額為2,218億人民幣，約303億美元，財務基本面屬於穩定的。