ITF台北國際旅展今年邁入第37年、第31屆，為全台最受歡迎的「專業性暨消費型旅展」。今年展覽匯聚104個國家及城市，為近6年最多，包括首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，最受國人喜愛的日本、韓國也擴大參展，展攤一位難求。

同時，包括華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日航、越南航空等7大航空公司，東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園，以及首度「靠港」的挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪等多家遊輪公司，今年共有多達1300個攤位展出。

台灣觀光協會表示，2023年ITF台北國際旅展蒐羅全台最超值優惠、最獨家行程，邀請參展單位籌畫文化與旅遊展演，備妥台灣、日韓到南極等世界各地的旅遊新資訊、新行程，絕對是民眾挖寶、尋找優惠產品及旅遊靈感的最佳去處。

ITF台北國際旅展除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票外，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行等，75折優惠的早鳥票17、18日2天於ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等7大通路限時開搶。

為響應公益，ITF台北國際旅展持續與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止至大台北地區17個捐血點，捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎民眾挽袖捐熱血、換票作公益。