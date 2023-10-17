總統大選即將邁入最後階段，11/20就要受理候選人登記，而「藍白合」前途吸引許多民眾目光。侯辦執行長金溥聰跟柯辦總幹事黃珊珊日前已首次會面，但目前２陣營持續交鋒，白營丟出比民調、藍營拋出開放式「民主初選」，互相較勁。而「TPOC台灣議題研究中心」昨（16）日公布最新聲量調查，得到的結果竟是「這人」遙遙領先。

TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫，對10月1日至10月15日之間展開蒐集與分析，發現調查期間民眾黨總統參選人柯文哲在這段期間以平均單日平均聲量1.9萬則，領先國民黨總統參選人的侯友宜平均單日1.7萬則。而在10月9日晚間高雄市前市長韓國瑜在臉書PO出與柯文哲的合照後，柯的單日聲量衝高到3.2萬。

而在黃金會後，侯友宜跟柯文哲之間的聲量差距再度出現急遽變化，侯當天為2萬，而柯文哲則衝到2.4萬；到了15日時，柯聲量已經衝到4.6萬則、侯友宜則有3.5萬則，台灣議題研究中心認為，柯文哲對侯友宜造成巨大壓力，「柯文哲粉絲被點燃熱情的動能可說是不容小覷。」

TPOC台灣議題研究中心也揭示白營支持者對「藍白合」的看法，儘管「表示不想跟國民黨合」占19.2%、但亦有17.6％認同柯文哲提的「應該辯論和比民調」、表態「藍白合才能下架民進黨」占16.5%、「藍綠在合作打白」占15.9%、「國民黨不敢比民調」、「藍綠都很爛」占15.4%、

至於藍營粉絲方面，「支持柯文哲」占15.8%、「藍白合下架民進黨」、「柯文哲／柯P加油」各占15.5%、「應該韓國瑜加上柯文哲」占12.4％、「幫韓國瑜加油」占11.7％、「唯一支持柯文哲」也占10%、但「不要和柯文哲合作」也有占到10%、最後「應該比民調」則占9.3%。另TPOC台灣議題研究中心表示，根據他們蒐集到的數據，支持侯友宜聲量較小。