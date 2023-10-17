藍白合針對「如何共推最強候選人」暫無共識，民眾黨主席柯文哲甚至酸國民黨總統參選人侯友宜「讓給你選，你也不會上」、先前也曾直言年輕人不想投國民黨，引發議論。對此，資深媒體人陳揮文認為，許多民調顯示有超過半數的年輕人支持柯，實在無法反駁，並提到2018年掀起「韓流」時，大部分年輕人是支持國民黨、支持韓流的，但卻立刻被摧毀，「這是韓國瑜應該要去想的」。

陳揮文昨（16）日在政論節目《新聞大白話》中指出，柯文哲酸「讓給你選，你也不會上」，不僅在嗆侯友宜，也是在嗆國民黨，且柯稱年輕人不會投國民黨一事也無法反駁，因從各民調來看，超過一半年輕人支持柯，陳揮文坦言自己就算不喜歡柯文哲也沒辦法，「在民調面前我也得低頭」。

至於年輕人為何不支持國民黨，陳揮文提到，在2018年韓國瑜掀起「韓流」時，當時的年輕人是支持國民黨、支持韓流的，但韓流為何立刻被摧毀？「這是韓國瑜應該要去想的」。

另外，陳揮文也特別指出，韓國瑜是國民黨忠貞黨員，應該要尊重侯友宜、國民黨主席朱立倫，他們兩個才是這場選戰的男一、男二，即便韓國瑜對國民黨很多想法，也得等到選後，如今是侯友宜、朱立倫的時間，應該讓兩人處理處理與柯的合作或跟賴的競爭。陳揮文強調，4年前韓國瑜是男主角，如今是啦啦隊，要扮演的角色跟新北造勢一樣來暖場。