近期不少學校舉辦畢業旅行，一名網友轉發某國中3天2夜的畢業旅行行程，內容包括南投溪頭森林遊樂園、台中三井Outlet、高美濕地、參觀台大校園、木柵動物園、西門町及六福村等，第二天午餐還吃麥當勞，讓學生家長氣炸，貼文曝光後，網友看到行程中參觀台大校園，紛紛傻眼。

原PO今（17）日於PTT八卦板轉發一張照片，圖為某國中的3天2夜畢旅行程，第一天到南投溪頭森林遊樂園和松林町妖怪村、台中三井Outlet及高美濕地、苗栗尚順育樂購物廣場和美食街，晚餐在商圈自理，晚上住尚順君樂大飯店。

第二天北上到台北的台灣大學參觀校園，接著到木柵動物園，午餐吃麥當勞套餐，結束後到西門町商圈，晚餐在商圈自理，再返回苗栗尚順君樂大飯店就寢。第三天再北上到新竹六福村主題樂園，結束後分別到台中及新營服務區各休息15分鐘，返回學校。

原PO表示，有學生家長看到畢旅的行程表氣炸，除早餐由飯店提供外，第一天晚餐就自理，第二天午餐居然吃麥當勞，甚至還去台大參觀校園，家長怒批「我平常都不讓女兒吃麥當勞的，畢旅吃什麼麥當勞啦」，但原PO並沒有說明是哪間學校舉辦的畢業旅行和行程費用。

貼文吸引網友參與討論，不少人對畢旅參觀台大校園感到驚訝，「去台大是要參觀啥」、「參觀台大真的太有創意了，原來那是景點？」、「參觀台大？！蛤？」、「參觀台大？」、「參觀台大是要？」

其他人則說行程安排不順也很無聊，「這個行程有夠無聊的」、「住在苗栗，跑去台北，行程怎麼排的」、「這行程我是家長也會生氣，擺明削盤子」、「行程好慘」、「第二天的行程很扯欸，幾乎不用成本。」