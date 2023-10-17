台積電今（17）日證實，不進駐桃園龍潭科學園區3期，原本1.4奈米新廠規畫將另尋新地。針對高市府是否會爭取台積電再到高雄設廠？高雄市長陳其邁今賣關子說「機會是留給準備好的人」，高雄有充足的水電跟土地，怎樣讓產業在全球更有競爭力，我們必須做好充足準備。

身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫昨強調，台積電都會做好超前部署，現在還有幾個選擇，對於龍潭問題可以解決是最好，否則中科、高雄也都有擴廠的機會，若需要協助，政府一定會提供協助。

目前高雄已爭取台積電設置先進製程的2奈米廠，未來是否更進一步爭取1.4奈米廠？對此，陳其邁未鬆口，他表示，「機會是留給準備好的人」，高雄有充足的水電、土地，也配合整個跨國公司，像台積電產業的布局來做調整。

陳其邁提到，接下來高雄也包括有白埔農場，以及其他產業園區，就希望台灣產業轉型朝向智慧生產，或者是高階製造，其實也不單只有一個所謂的半導體。

陳其邁指出，半導體其實以晶圓代工為核心，其他也必須完備其生態系，讓供應鏈能夠更強韌，所以配合台積電全球布局，像英特格、默克等也都進駐到高雄，未來也有一些半導體生態系的廠商陸續進駐高雄，「怎麼樣讓我們的產業在全球更有競爭力，我們就必須做好充足的準備」。