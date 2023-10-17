縣長張麗善進入第一年才招生的幼兒園班級內，與小朋友互動，小孩們自然互動，一點也不怕生。（周麗蘭攝）

二崙鄉長鍾東榮致詞表示，該鄉有2所公立幼兒園應該是足夠，該鄉少子化嚴重，鄉幼人數已破200人，公托可以不用再新設了。（周麗蘭攝）

雲林縣政府配合教育部公共化教保服務政策在二崙國小新建附設幼兒園校舍，今（17日）舉行落成揭牌典禮，縣長張麗善強調，少子化時代父母最擔心的就是幼教品質，因此新建二崙國小附幼；鄉長鍾東榮表示，鄉內新生兒銳減，如今鄉內有2所公立幼兒園應該是足夠了。

二崙鄉人口數約2萬4000多人，全鄉目前有二崙鄉立幼兒園、一所私立幼園園共2所幼兒園；因二崙鄉幅員廣大，鄉立幼兒園位置偏北，對於人口眾多的西邊、南邊家庭接送很不便，小朋友坐娃娃車要很久。

雲林縣府在教育部補助4000多萬元、縣府自籌超過600萬下，動土興建全新的二崙國小附設幼兒園校舍，發包期間因物價上漲，一度流標6次。

總造價5219萬元的二崙國小附幼使用大片落地窗，引入自然光線，去年榮獲2022城市工程品質金質獎。校舍內部採原木色及白牆色調，捨棄幼兒空間慣用的繽紛色彩，留待小朋友以作品豐富教室的裝飾。

校方17日舉行剪綵、揭牌典禮冠蓋雲集，縣長張麗善、鄉長鍾東榮、縣議員廖偉晴、李明哲、游淑雲、教育部一名組長、曾負責發包動土的前二崙國小校長廖欽祿都到場祝賀，所有人比2代表「二崙」，也象徵快樂。

張麗善表示，雲林縣面臨嚴峻的少子化趨勢，必須讓幼兒教育好好向下扎根，二崙國小附幼在萬難之中成立贏得很多家長及老師認同，她相信全縣公立、私立幼兒園都正為下一代建構完善健全的教育體系而努力。

二崙鄉長鍾東榮則表示，二崙鄉少子化十分嚴重，全鄉九月新生兒才6人，但去年1年的死亡數卻達367人十分懸殊，鄉立幼兒園原本每年維持300多人，去年已經破200人，該鄉有2所公立幼兒園應該是足夠，可以不用再新設了，二崙附幼的優質可以吸引外鄉鎮的家長帶孩子來就讀。

二崙附幼目前開設3班，共有約30名幼兒就讀。

教育處長邱孝文說，在二崙國小設附幼的原因是考量家長接送讀國小及幼兒園的小孩一趟就能完成，對二崙國小轉銜升學也會更順暢。