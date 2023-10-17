由屏東縣長周春米（前排中）主持的「小米造咖」，17日前進屏東市衛生局，與長輩分享運用在地食材烹煮營養與美味兼具的好味道。（林和生攝）

秋季是從炎夏進入寒冬的轉換季節，也是一年四季中最佳調理身體的時節，17日屏東縣長周春米來到屏東市衛生所，變身主廚與長輩們一同製作以低油、低鹽、高纖概念，推出的「金沙石斑綠筍好粥到」料理，讓長輩們秋冬吃的均衡，更能增強抵抗力。

周春米表示，此次以營養美味低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍好粥到」暖胃，運用小米、紅藜、山藥及南瓜，加入在地食材綠竹筍和鴻喜菇，增加纖維含量，主角則是來自枋寮的龍虎斑，同時加入芹菜、洋蔥等天然食材，運用食材的鮮味降低調味料用量。

除了與長輩們分享料理食譜外，她也提到，許多長者患有慢性病，若飲食口味偏鹹或重口味，往往導致在飲食中攝取過量的鈉，因此除了提醒長者們每日攝取的鹽量不能超過6公克外，也談到未來每個月「小米造咖」將持續巡迴縣內各鄉鎮，希望長輩們補充足夠營養增強免疫力外，也要吃的健康。

屏縣衛生局提醒，秋冬交替季節，雖是養生食補的好時機，然而過量恐造成體重攀升、慢性病找上門，為避免代謝症候群及心血管疾病發生，提醒鄉親記得，飲食應要低油、低糖、低鹽與高纖；每天至少運動30分鐘；不菸、不酒；心情放輕鬆，要有休閒活動；定期進行健康檢查。

並呼籲40歲以上民眾，要吃的健康並善用國民健康署提供的免費成人預防保健服務，瞭解自己是否罹患代謝症候群，避免慢性病的發生。