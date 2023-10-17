中華電此次與聖保祿醫院共同合作，導入端到端5G網路切片先進服務，在救護車前往聖保祿醫院的必經道路上，透過愛立信5G基地台建立「5G緊急救護綠色廊道」，運用無線資源畫分技術，可進一步確保醫院和救護車之間有穩定的5G傳輸通道。

中華電企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電本次與聖保祿醫院合作導入5G網路切片先進服務，避免患者的重要資訊因為網路滿載而導致延遲，確實減少救援時間並增加準確度，挽救更多的生命。特別感謝桃園消防局和聖保祿醫院，為這個專案提供了豐富的急診救護經驗，才能讓中華電信與大家共同攜手見證此刻創新急救模式和5G網路綠色廊道的實現。

中華電5G網路切片先進服務為緊急救護系統帶來了重大突破，有助醫護人員挽救更多生命，提高救護效率，推動5G技術在醫療領域的實際應用。中華電除了將持續與國內醫院合作，建立院內、院外的智慧醫療創新應用，也將致力於推動5G網路切片先進服務技術，協助不同的應用場景建立專屬的網絡系統，為公眾服務與企業應用打造嶄新的通訊體驗。