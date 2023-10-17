俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長今天表示，由於美國對全球安全不負責任的態度，俄羅斯將撤銷「全面禁止核子試爆條約」的批准。

路透社報導，因為美國尚未批准1996年通過的這項條約，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月初建議俄羅斯撤銷批准。他表示，他不準備透露俄羅斯是否會恢復核試驗。

在針對撤銷批准進行辯論和表決之前，下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示：「為了確保我國安全，我們將撤銷對『全面禁止核子試爆條約』（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）的批准。」

沃洛金表示，雖然俄羅斯已於2000年批准該條約，但華府因「對全球安全問題採取不負責任的態度」而未批准。

沃洛金說：「俄羅斯聯邦將盡一切努力保護其公民，並維持全球戰略均勢。」

雖然俄羅斯將撤銷批准，但它仍是簽署國，並將持續與禁止核試條約組織和向世界發出核試警報的全球監測系統合作。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1121017