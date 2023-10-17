新北市蘆洲區復興路今（17）日上午11時許，發生一輛廂型車倒車時，疑不慎誤踩油門，暴衝撞進1樓民宅，還撞倒路邊停放2台機車，所幸現場無人受傷，警消獲報趕抵現場排除狀況，詳細事發原因仍待警方後續調查釐清。
據了解，79歲的呂姓男子駕駛廂型車在復興路一樓準備離開，倒車時暴衝撞進31歲李姓女子開設的店面，經檢測，駕駛酒測值為0。蘆洲警分局將調閱監視器釐清肇事責任。蘆洲分局交通組巡官林宏凌呼籲，駕駛人行車時務必注意車輛操作，以免發生交通事故。
新北市蘆洲區復興路今（17）日上午11時許，發生一輛廂型車倒車時，疑不慎誤踩油門，暴衝撞進1樓民宅，還撞倒路邊停放2台機車，所幸現場無人受傷，警消獲報趕抵現場排除狀況，詳細事發原因仍待警方後續調查釐清。
據了解，79歲的呂姓男子駕駛廂型車在復興路一樓準備離開，倒車時暴衝撞進31歲李姓女子開設的店面，經檢測，駕駛酒測值為0。蘆洲警分局將調閱監視器釐清肇事責任。蘆洲分局交通組巡官林宏凌呼籲，駕駛人行車時務必注意車輛操作，以免發生交通事故。
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