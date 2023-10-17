52歲女星陸元琪是知名音樂人袁惟仁前妻，而她過去也演出電影《國中女生》走紅，婚後因家庭一度引退，近年為照顧兩個孩子復出。最近她帶著兒子袁義、女兒袁融去泰國旅行，從陸元琪曬的照片看來，可見17歲的袁融已有雙逆天鉛筆腿，她踩在車引擎蓋上餵食長頸鹿，一伸手屁股蛋若隱若現，讓陸元琪驕傲說連她這個做媽的都心動。

陸元琪日前曬出女兒在泰國餵長頸鹿的照片，寫下：「很不低調的一雙腿兒，年初在韓國燒到許多路邊的韓國男孩兒，年底來到泰國繼續讓男孩兒們睜大了雙眼，今天來到北碧府，這個畫面，連媽咪我都心動了」，而照片中可見袁融一雙長腿不僅纖瘦又相當筆直，散發出的少女氣息無限，網友也回應：「這比例超美的」、「這個身材不科學呀！真的太美了」、「美萌少女+超長纖細美腿」、「很可惜沒照到臉要不就更完美」。

陸元琪日前上節目，坦言2016年和袁惟仁離婚後交過男友，但對方花心又會騙她錢，女兒袁融當年只有14歲卻懂得比她還多，出主意當她的戀愛軍師，推薦她要「無痛分手」，建議陸元琪要直視、放大那任男友的缺點，就會慢慢討厭對方、想遠離對方，最後成功斬斷渣男，而袁融也坦言看到媽媽當時非常戀愛腦，只要有人獻殷勤就會「暈船」，心疼媽媽看起來很可憐。

而陸元琪和一對子女感情深厚，先前也跳出捍衛兒女，她表示知道有媒體稱讚袁融是最美星二代，但這頭銜太過沉重，17歲的女兒該不該染髮、長得像不像她都跟酸民無關，認為網友亂用文字攻擊她的孩子很缺德，「我比她美或比她醜，她有沒有探望爸爸，都不是鍵盤俠可以定論的」。