根據統計，全台約有5萬人以上罹患乾癬，中部1名40歲男子8年前背部、四肢出現大面積乾癬，發作搔癢難耐，影響生活品質，四處求醫無法根治，經中醫以「青黛膏」塗敷治療8周後有效緩解。醫師顏宏融17日表示，乾癬是慢性、反覆發作的自體免疫疾病，臨床上患者使用「青黛膏」外敷、搭配體質調整，獲得75％以上緩解。

住彰化的40歲男子，平日嗜飲酒、油炸食物，生活作息不正常，8年前背部、四肢出現大面積的斑塊型乾癬，反覆發作搔癢難耐，影響生活品質，四處無法根治，到中國附醫中西醫結合科求診，中西醫結合科主任顏宏融開立「青黛膏」供塗抹患部，並透過中醫調整體質治療8周後，獲得緩解。

顏宏融表示，乾癬俗稱牛皮癬，屬慢性、非傳染性皮膚病，是常見、易反覆發作的自體免疫疾病，國內盛行率約0.2％至0.25％，至少有5至6萬人受此疾病所苦。

顏宏融指出，造成乾癬主因是自體免疫細胞分泌激素IL-17（白介素17）所引起。目前有照光、A酸、類固醇或生物製劑等治療方式，近年來，中醫以外用「青黛膏」、搭配調整體質，能有效緩解症狀。

顏宏融說，「青黛膏」是從植物「馬蘭」所精製而成，可拮抗IL-17，古籍文獻《本經逢原》記載「青黛，謝肝膽，散鬱火，治溫毒發斑及產後熱痢下重」，「馬蘭」是藍染的染料，葉子經乾燥後古稱為「大青葉」，經研磨、萃取，精製成為「青黛」。

顏宏融說，經中國醫藥大學中醫藥研究中心、中國附醫中西醫結合科及美國藥廠合作臨床實驗，「青黛膏」對中度的斑塊乾癬外用塗敷8周後，相較於使用安慰劑，有56％病患的乾癬嚴重度獲得75％以上的緩解。國內已有在地種植、加工精製及研發生產的「青黛膏」，不但去除重金屬、雜質及改善強鹼性，可提高療效，也兼顧用藥安全。