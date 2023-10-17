台中市太平區1位30多歲林姓女子晚間吃完晚餐騎車載著6歲兒子到馬卡龍公園玩耍，結果準備返家時，小男童竟趁母親不注意時玩起「你找我藏」的遊戲，讓林女找不著兒子，情急之下就尋求警方協助，新平派出所獲報後，員警到場根據特徵花了10多分鐘，順利發現小男童身影，才收起貪玩的心。

太平警分局新平派出所晚間10時許獲報，「有1名年約6歲的小男童在馬卡龍公園內走失。」員警立即到場瞭解，男童母親非常著急向員警表示，晚間吃完返就送載他到附近公園玩耍，消耗其過剩的精力，結果要返家前夕竟一直找不到小孩，只好求助警方。

員熱心協助搜尋，還好當時公園內民眾不多，眼尖的員警不久發現有位小男童舉動有異，疑似大人們往走到東邊走，他就往西邊躲藏，一比對下發現就是要找的男童，隨即在溜滑梯附近找到他。

原來小男童不想回家，童言童語的他就跟大人們玩起躲貓貓遊戲，林女非常感謝警方的熱心協助，直呼「都這麼晚了，再找不到他真的會急死人了。」

太平分局表示，家中如有年幼孩童，一定要多注意其動態且避免離開視線，勿因一時疏忽致發生意外因而遺憾終身。