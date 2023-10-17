洋蔥是餐桌上常見食材，有「蔬菜皇后」的美稱。對此，五股翔展診所院長傅裕翔表示，食用洋蔥能對健康帶來許多正面影響，其富含槲皮素、類黃酮及硫化合物，能降低罹患心臟病風險，還能抗癌、預防阿茲海默症、控制血糖等作用，可說好處多多。此外，營養師指出，洋蔥所含物質易受高溫破壞，故生食更能獲得豐富的營養成分。

傅裕翔在臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」發文分享，洋蔥因帶有硫化物，常會讓人淚流滿面，但其實吃洋蔥還有非常多好處，並整理出下列4大功效：

1、抗氧化：洋蔥富含槲皮素，有助於清除體內自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通、保持彈性，有效預防動脈硬化、血栓，進而降低罹患心臟病風險。

2、預防阿茲海默症：洋蔥內含豐富的類黃酮，根據研究顯示，若長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症。

3、抗癌：槲皮素也能有效降低罹患多種癌症的風險，除槲皮素外，洋蔥還含有有機硫化合物，研究發現，平時食用大量洋蔥及大蒜，能有效預防乳腺癌。

4、控制血糖：洋蔥含有槲皮素和硫化合物，具有抗糖尿病的作用。此外，在一項研究中發現，第二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。

然而，洋蔥料理方式多元，到底怎樣的吃法最好？COFIT營養師羅瑋如提到，由於洋蔥所含的含硫化合物、維生素B、C等容易受高溫破壞，且其中的鉀離子也易流失於熱水中，因此生食洋蔥更能攝取到其豐富的營養成分。

羅瑋如也提醒，洋蔥特有辣味源自於含硫化合物，對腸胃道較具刺激性，其中的單寧酸也易與其它食物中的蛋白質結合產生凝固，從而產生消化與吸收不良反應，尤其腸胃敏感族群者應注意攝取量或盡量避免生食。建議每人每日攝取約30～50公克，約半顆即可。