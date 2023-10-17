疾管署說明。（圖／疾管署提供）

國民黨立委王鴻薇今日開記者會爆料，衛福部當初緊急採購約530萬劑的韓國「GenBody」家用快篩試劑，事後卻被食藥署監測發現無法有效偵測病毒，但要求廠商退款時，卻遭廠商施壓，改成換貨及交付尾款，被廠商「吃死死」，更讓國庫損失4.7億元。

對此，疾病管制署發言人曾淑慧表示，都是按照契約內容走，對於無用且已經用掉的快篩，會要求廠商賠錢，至於另有369萬劑，則可讓廠商換貨，她強調，換貨有依照契約內容，一切合法，仍會履約支付3.5億元。

疾管署發言人曾淑慧表示，由於去年四月疫情發展快速，疾管署依照中央流行疫情指揮中心指示，向9家已取得食藥署核發緊急授權EUA的，家用COVID-19抗原快速篩檢試劑，其中共2兩家，都是向韓國輸入，分別為「森昌公司」，30萬劑；「嘉碩生醫」，502萬劑。總計量為532萬劑，總價金約4.7億元。

曾淑慧說，食藥署今年8、9月時，在後市場監測機制發現其交貨的快篩試劑屬於不良醫療器材後，疾管署立即停止付款，並啟動回收作業。

曾淑慧表示，森昌公司部分，交貨的30萬餘劑均已使用完畢，但貨款2850萬元疾管署未付款，經行政院公共工程委員會今年8月調解認定，該快篩已經無效，因此判定價額為0元，因此，疾管署依工程會建議，不予付款。

至於爭議所在的嘉碩公司部分，由於已經使用了約133萬劑，另回收369萬餘劑則由地方政府衛生局依醫療器材回收處理辦法，限期退回韓國原廠。

曾淑慧說，其中針對已使用的約133萬劑，疾管署將比照工程會針對森昌公司的試劑調解建議（價額為0元），循法律途徑請嘉碩公司退還已支付款項約7772萬元。

至於其餘369萬劑，由於嘉碩公司已重新進口新一批等量的試劑，並經食藥署於邊境檢驗合格，疾管署將依契約及相關法令規定完成換貨程序，這部分價金約3.5億元。

為何同意業者換貨？而非全數退貨並要求退款？曾淑慧強調，都是根據契約，以及採購法的相關規定，業者也已經重新進口等量且經食藥署檢驗合格的試劑，所以同意換貨，「一切合法」。疾管署也會提供相關法令規定說明。