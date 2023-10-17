麋先生今舉辦發片記者會，阮經天（右三）到場站台。（粘耿豪攝）

麋先生今舉辦發片記者會，阮經天（右三）到場站台。（粘耿豪攝）

「金曲樂團」麋先生今（17日）舉辦新專輯《都是浪漫害的》發片記者會，日前與電影《周處除三害》合作片尾曲〈壞蛋〉聲勢急漲，電影主演阮經天今也到場力挺。被問到電影捲抄襲風波，阮經天僅表示：「烈姐（李烈）已經回應過了，謝謝。」麋先生主唱聖皓則說，「沒看到這個新聞，希望不要很嚴重，讓他們去處理，畢竟真的是一部好電影，演員演的好，劇本也不錯。」

麋先生為電影《周處除三害》演唱片尾曲〈壞蛋〉，讓阮經天聽了直呼麋先生的歌聲跟角色疊加在一起，讓他在劇中連奔跑都有了意義，「我認真變成了你們的粉絲」，他說認識麋先生之後還去聽他們之前的歌曲一起成長，「希望〈壞蛋〉明年勇奪金曲，更多人喜歡麋先生」。麋先生也預祝阮經天再奪金馬影帝！而阮經天除了站台力挺，還大方表示願意幫麋先生拍MV，聖皓說，「他要演哪一首就哪一首，重拍也沒問題」。

麋先生5位成員從國高中就認識，加上出道11年，算算一起相處了二十年，「我們的不合都在團成立前，該吵的那時候都吵完了」，現在這個歲數了，大家的點在哪裡都知道。會吵架嗎？「還真沒有」，5人一起走了那麼久，做了那麼多事情，彼此都覺得是滿珍貴的友情。

今麋先生發片首日，除了舉辦記者會，也在Legacy Taipei舉辦「專輯首唱派對」演唱會；金鐘準視帝姚淳耀和鍾瑶主演的〈都是浪漫害的〉MV也在晚間8點同步釋出。