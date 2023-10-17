前中華民國小姐冠軍張淑娟（郭吉銓攝）

【全程字幕】周玉蔻加重誹謗案開庭不認罪！ 張淑娟怒批：舌頭殺人應退出媒體 @ChinaTimes

周玉蔻、蔡玉真在去年台北市長選舉期間爆料，前中華民國小姐冠軍張淑娟和當時的參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角，周、蔡遭起訴後，蔡已認罪，但台北地方法院17日開庭，周女不認罪，辯稱消息來源是蔡玉真及蔡的友人戴芝蕙，張淑娟在法庭上斥責，周女不認罪對她抹黑、造假。庭末，法官諭知候核辦。

北院法官劉俊源日前開庭時， 蔡玉真已認罪，說自己因此事自責1年多，也希望與張女調解，但周女不認罪，且17日在庭訊過程中，花了近1小時解釋，當時就是因為蔡玉真介紹認識戴芝蕙，且戴是張的中學同學，又是當年晶華酒店訂房人員，才會講出張淑娟的名字。

周女說，2021年4月18日一場餐會，本來大家在討論台北市長選舉，蔡女介紹了戴芝蕙，講了當年「晶華緋聞案」的女主角，她根據蔡及戴的說法，才在電視節目提及張淑娟，她雖然有戴的聯絡方式，但是透過蔡女進行求證，不知為何後來戴女的說法不一樣了。

法官問，去年談話性節目本來是要針對蔣萬安參選市長，但卻把張淑娟「鞭打」，在節目上指名道姓講出名字，張女要求的認罪部分，周是否同意，但周仍強調，自己是消息來源，且有進行查證，不認罪。庭末，法官諭知候核辦。