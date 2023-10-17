新北市體育總會副理事長李修德（左）現場致贈加菜給全運會代表隊選手，由舉重女將陳玟卉（右）、跆拳道女將羅嘉翎（中）代表接受。（新北市政府提供）

杭州亞運中華健兒給大家的感動還未退，112年全國運動會10月21日就要在古都台南登場，代理市長劉和然17日上午在新北市市民廣場親自授旗給新北市代表隊，由拿下中華隊亞運史上第1面女子拳擊金牌的拳擊女將林郁婷代表揮旗，新北市體育總會副理事長李修德也現場致贈加菜金，由亞運跆拳道銀牌女將羅嘉翎及舉重國手陳玟卉代表領取，共同勉勵代表隊將112全運會總統獎抱回新北。

今年2月起新北市即積極辦理代表隊選拔及遴選作業並展開密集訓練，最終選出967名隊職員，在今年全運會參加34個運動種類，本屆代表隊精銳盡出，包含剛拿下台灣亞運史上第1面女子柔道金牌的連珍羚、第1面女子拳擊金牌的林郁婷、第1面女子體操獎牌的丁華恬、跆拳道銀牌羅嘉翎、卡巴迪男子組銅牌的黃子明、陳政偉，以及在亞運抓舉、挺舉、總和，3破全國紀錄的陳玟卉、爭取全運會角力8連霸的鄭凱文、林銘軒以及最強高中生體操選手莊佳龍等優異選手及團隊，今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄。

新北市體育處指出，代表接下新北市旗的亞運拳后林郁婷，將爭取個人參加全運會第5面金牌，經歷東京奧運的挫敗，杭州亞運首戰就是擊敗東奧打敗她的對手，成功為台灣帶回亞運史上首面女子拳擊金牌，林郁婷認為拳擊賦予她「使命感」，希望「世界看見台灣」，為國出征的榮耀，使她更有向前邁進的動力，霸氣預告「巴黎奧運見」。

東京奧運銅牌、亞運銀牌的跆拳道選手羅嘉翎，出身跆拳道世家，是台灣首位在世界青少年跆拳道錦標賽完成連霸的女將；東京奧運銅牌、在亞運以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，3項均破全國紀錄的舉重國手陳玟卉，去年10月在亞錦賽不慎拉傷手肘，近半年都在養傷、復健，首度出賽亞運即繳出亮眼表現，林郁婷、羅嘉翎與陳玟卉3位優秀女將都以巴黎奧運金牌做為目標，一同帶領新北市代表隊再創佳績。