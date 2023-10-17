新竹台大分院生醫醫院第2期研究大樓，歷經9次流標「10次革命成功」，17日舉行動土典禮，冠蓋雲集，該工程預計2027年3月完工，將可全面擴展醫療服務量能，全面提供急重難症病人就醫需求，但減項工程經費要11億，新竹台大分院院長余忠仁請與會的教育部、國科會長官及立委們協助。

余忠仁表示，生醫醫院2期研究大樓工程 2020年發包，因疫情造成國內營建原物料及工資飆漲，加上缺工，即便採取調整預算、延長工期及減做工程等措施，仍無廠商來投標，歷經9次流標，增加14億預算成25.7億，終在8月決標。

徐忠仁指2期研究大樓預計2027年3月完工，提供特色醫療及轉譯醫學、再生醫學、細胞治療研究空間為主，目前暫置1期醫療大樓的行政中心、醫師辦公室及醫護宿舍即可遷入，屆時醫療大樓將有728個病床，可全面擴展醫療服務量能，全面提供急重難症病人就醫需求。

為使2期工程能順利發包，減項的國際醫療中心、健檢中心、實驗室等去年預計缺口有8億，現已增至11億元。余忠仁指生醫醫院肩負臨床轉譯研究與急重難醫療服務的任務，11億的缺口希望與會的教育部政務次長林明裕、國科會政務副主任委員陳儀莊及立委們協助，讓台大新竹分院發展生技醫療、精準醫療與智慧醫療，早日成為醫學中心。

縣長楊文科和台大校長陳文章等人致詞肯定生醫醫院2期工程完工，未來透過醫療資源整合及產學合作的模式，將可大幅提升醫療服務品質及在地醫療照護的可近性，成為智慧醫療典範醫院，建構大新竹成為智慧健康城。