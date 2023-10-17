竹山鎮長陳東睦化身大主廚「阿睦師」，推廣竹筍套餐美食饗宴。曾雪蒨攝

竹山鎮第3介鮮筍節17日啟動，11月底起將一連舉辦5場竹筍套餐饗宴，歡迎愛吃筍民眾報名參加。曾雪蒨攝

竹山鎮長陳東睦說今年「竹筍套餐」美食除了有竹筍還有地瓜跟茶葉，1個套餐就可以吃到「竹山3寶」。曾雪蒨攝

吃美食也可以很環保！南投縣竹山鎮公所為推廣當地特產，17日舉辦第3屆「鮮筍節」記者會，鎮長陳東睦介紹今年竹筍饗宴首次採個人套餐非桌菜方式，1個人也可訂購竹筍套餐，吃完整套餐具直接帶走，是場環保美食饗宴。

陳東睦今天戴上廚師帽，化身「阿睦師」主廚，跟大家報告第3屆「鮮筍節」正式啟動，他並介紹今年推出的「竹筍套餐」是由社區掌廚，套餐共有9道菜，除了有季節鮮筍、醃製筍、以及包括筍乾爌肉、醬筍煎蛋、竹筍香菇湯等不同筍料理，最後再搭上竹山蜜地瓜與新鮮茶凍，1個套餐就涵蓋竹筍、地瓜與茶葉「竹山3寶」。

值得一提的是，今年的竹筍套餐饗宴「吃完可以將竹製餐盤與餐具帶回家！」陳東睦說，今年竹筍套餐使用竹製餐盤與湯碗、筷子，民眾吃完竹筍饗宴後就還可以直接將整套餐具清洗後帶回家，歡迎大家一起報名參加這場最環保的竹之饗宴！

竹山鎮公所表示，竹筍饗宴共分5個場次，分別為11月26日、12月2日、12月3日、12月9日以及12月10日，每場次名額100名，總計500人，即日起至11月10日止，開放民眾線上或現場報名，建議饕客只要拿出手機下載竹山鎮公所APP，填寫資料並繳交每套350元費用，就有機會參加這場難得的環保竹之饗宴。