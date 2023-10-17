2024總統大選美麗島最新民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選僅剩不到100天，國民黨、民眾黨「藍白合」在14日會前會之後陷入僵局，《美麗島電子報》今（17）日也公布第52波民調，在三腳督的態勢下，支持度由高到低分別為民進黨賴清德36.7%、國民黨侯友宜23.7%、民眾黨柯文哲21.5%，相較前一波，侯上升1.3個百分點、柯上升0.7個百分點、賴下跌1.1個百分點。

而若為四腳督，賴清德支持度雖從36%下跌至35.5%，但依舊居冠；侯友宜從19.8%上升至21.1%，位居第二；柯文哲從17.2%微幅上升至17.5%，排在第三；鴻海創辦人郭台銘則由6.2%下跌至5.8%，敬陪末座。

上述民調的執行時間為本月12至13日、16日，調查對象為全國22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。此次調查成功完訪1200人，信賴水準95%的情況下，抽樣誤差最大值為正負2.8%。

另在樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），該調查的母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，並逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。該民調為《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析、並請畢肯市場研究公司執行電訪。