台中市警局第六分局西屯派出所員警，昨天（16日）執行巡邏勤務時，發現有1輛自小客車違停，要上前盤查時，該輛車卻加速逃逸，逃逸過程撞斷警用機車後照鏡，員警一路尾隨至北屯區將車輛攔下後，將該名駕駛逮捕，並於車上起獲毒咖啡包，依法移送地檢署嚴辦。

據了解，昨天下午2時許，員警巡邏經過西屯區河南路2段時，見1輛自小客車黃線違停，該車駕駛拒不配合還加速逃逸，過程撞斷警用機車後照鏡，員警立即攔截圍捕，一路尾隨到北屯區榮富街、榮貴街口，順利將車輛攔下，立即將游姓男子（25歲)逮捕。

警方在男子車上查獲毒品果汁包12包（黑卡樣式，毛重48.4公克）及K他命6包（毛重16.1公克），全案依妨害公務、公共危險及毒品罪嫌移送臺中地檢署嚴辦。

警方呼籲，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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