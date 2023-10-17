2023金馬創投會議培訓工作坊顧問找來湯昇榮（上排左起）、呂蒔媛、葉如芬、林孝謙（下排左起）、何昕明、李耀華。（金馬提供）

金馬創投會議今年邁向第17年，已孵育超過150件企劃順利拍成電影和劇集，在海內外連創佳績，包括《五月雪》、《疫起》、《老狐狸》、《富都青年》、《小曉》等片，在本屆金馬獎共獲得52項提名，劇集《我願意》也提名10項金鐘獎，《明天比昨天長久》入選柏林影展，《莎莉》、《少男少女》入選釜山影展，《老狐狸》入選東京影展。

2023金馬創投會議除了主辦單位提供的「百萬首獎」外，更獲得產業界大力支持，另設14個獎項，包含文化內容策進院「文策院原創獎」、台北市政府文化局「台北金創獎」、法國國家電影與動畫中心「CNC現金獎」、「FPP 前瞻視野獎」等獎項，總獎額飆破800萬元，創下歷屆新高。

本屆金馬創投會議決審評審將由陳以文、陳永雄及曾麗芬擔任，遴選「百萬首獎」得主。3位評審資歷豐富，金馬影帝陳以文活躍於影視圈逾30年，參演無數名導經典，擔任導演亦曾獲金馬獎評審團大獎肯定；陳永雄耕耘影視與新媒體領域，出品製作電影逾百部，近期經手的台灣作品《疫起》、《八尺門的辯護人》、《周處除三害》；高先電影創辦人曾麗芬在香港電影產業舉足輕重，持續推動香港電影不遺餘力，慧眼投資製作《狂舞派》系列、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN 》、《幻愛》、《緣路山旮旯》等電影。

為協助提案代表做好萬全準備，金馬創投會議也特別規劃培訓工作坊，邀集業界傑出工作者擔任導師。「電影提案顧問」由《陽光普照》、《消失的情人節》監製葉如芬，與《返校》、《疫起》監製李耀華，兩位金獎推手一同擔任；「電影編劇顧問」由《誰先愛上他的》、《我們與惡的距離》獲獎編劇呂蒔媛，和《後來的我們》、《模仿犯》話題編劇何昕明擔綱。「劇集提案顧問」則由操刀《茶金》、《模仿犯》等話題劇集製作的湯昇榮，和賣座IP《比悲傷更悲傷的故事》電影版導演、劇集版監製林孝謙擔任。

延續去年與金音創作獎跨界合作、完成近200場媒合會議的成功經驗，本屆創投會議再度擴大舉辦「金馬創投會議✕金音創作獎 共創媒合活動」，讓電影人和音樂人有更充裕的時間互相交流，促進更多優秀影視作品和新銳音樂人才合作的契機。