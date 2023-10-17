金曲歌王曹格的前妻吳速玲，昨（16日）曬出13歲女兒Grace的隨手畫作，讚嘆「真的很有藝術天份」；她加碼PO Grace 4歲的手繪圖，逼真的線條絲毫不馬虎，讓網友看得嘖嘖稱奇。

曹格2014年帶一對兒女參加大陸實境節目《爸爸去哪兒》，Grace可愛又率真的模樣圈粉無數；多年過去，Grace蛻變成13歲少女，跟媽媽一樣有雙大長腿。吳速玲16日在IG限時動態分享女兒的畫作，驚呼：「我家Grace真的很有藝術天份～便條紙隨便畫一畫就嚇死媽媽我了」，仔細一看，Grace只用原字筆就把女子的輪廓、表情畫出來，一筆一畫都相當細膩。

吳速玲公開Grace的超強畫作。（圖／IG@5400wu）

不僅如此，吳速玲再秀出Grace 4歲時畫的豹，線條、深淺都發揮地很棒，把豹畫得栩栩如生。吳速玲回憶，Grace 4歲時，自己需要聯名服裝構想，便拿雜誌給Grace看，沒想到女兒隨手一畫，給了她創作的靈感；從吳速玲公開的圖片中，Grace畫出9位模特兒，還分別設計他們的服裝，小小年紀就展現了卓越的藝術天份。

Grace四歲時就展現藝術天賦。（圖／IG@5400wu）

Grace上月24日迎接13歲生日，吳速玲在IG透露，上周問女兒想如何過生日，Grace僅想邀朋友到家吃麥當勞，吳速玲認為沒儀式感，堅持要幫女兒辦生日，便帶著她們到101知名的景觀餐廳吃飯留念，吳速玲感性地表示：「我親愛的小土匪13歲了，哈哈哈，媽媽愛妳～支持妳，妳是個充滿創意的孩子，成長的路上盡情地揮灑吧～然後希望妳青春期的路上荷爾蒙分泌正常脾氣好一點，說真的妳很棒幾乎不讓媽媽操心，愛妳啦！」