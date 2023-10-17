我國電子科技產業發達，70％的上市櫃公司為電子科技相關產業，整體製造業工會覆蓋率並不高，科技業更低，為提醒學生工會的組織及重要性，勞動部規劃電子科系學生講座，讓學生瞭解畢業後的生態外，並提供全面性勞動權益概念，勞動部官員透露，如現今企業常講的「責任制」，其實工程師並不適用，也是學生常詢問的問題。

為建立大專校院青年族群正確的勞動觀念，勞動部過去曾針對醫護相關科系、社會科學院及法律學系等辦理勞動權益座談巡迴講座，至今己有4000多人受惠。

勞動部勞動部關係司司長王厚偉表示，學生常詢問如「責任制」、「最低服務年限」、「競業競止」等，基層工程師並不適用責任制，工資及工時仍應以勞基法為準，最低服務年限及競業競止勞基法也有規範，並不是公司說了算。

王厚偉說，雖然有人說科技業薪資很高，不用組工會，但如醫師、機師等薪資也很高，但組工會並非只有爭取薪資提高，還能爭取如工作時間合理安排、合理休假、人力補充等議題。