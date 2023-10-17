近日傳出台積電龍潭設廠計畫生變，恐會影響台灣晶片先進製程的規畫，也可能影響到竹科寶山二期擴建計畫及周邊產業發展，立委林思銘利用總統府秘書長林佳龍拜會機會，特別呼籲新竹縣「科三計畫」及「台知園區計畫」的審議不能再延宕，不然會影響到台灣高科技產業的整體發展性。

林佳龍昨天到立法院拜會新竹縣立委林思銘，雙方就科學園區發展議題及區域交通問題進行意見交流，其中近期傳出台積電龍潭設廠計畫生變，是關切議題之一。

林思銘指出，科三計畫與台知園區計畫是新竹縣能否繼續發展的重大建設政策，為此他多次在立法院質詢行政院院長，希望這些計畫不要再延宕，不然近期傳出的台積電放棄龍潭三期設廠消息，勢必也會影響高階晶片的生產佈局。

林思銘表示，產業發展還需要交通建設的配合，對此他極力向林佳龍秘書長爭取五楊高架延伸頭份段銜接台68快速道路，而竹縣興隆大橋原先規劃的四線道僅兩線可供通行的問題，也希望儘速完成建置，緩解竹科發展帶來的交通壅塞問題。

林思銘也盼望林佳龍務必要將大新竹地區產業的重大消息傳達給內部高層，台灣經濟發展需要大新竹地區的帶動，希望能改善區域內的交通、教育等民生議題，讓區域發展更好。