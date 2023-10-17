台積電宣布放棄進駐龍科，綠營批評科技市長帶頭趕走科技大廠，桃園市府新聞處長羅楚東表示，用地取得是計畫最大的困難，市府會持續盤點、尋找各種可能性讓台積電在桃園設廠。他也感嘆台積電之於綠營，從來都只是選舉與政爭的工具，對當地居民反應充耳不聞，散播昧於事實、唯恐天下不亂的說法，令人遺憾。

針對台積電表示「在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期」，羅楚東表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，桃園市政府則是協助用地取得，而不可諱言，用地取得也是過程中遇到最大的困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中，表達相當強烈的意見，至今仍未獲得共識。

桃市府將會持續配合竹科管理局，爭取包括台積電在內的各家企業進駐桃園，在維護居民權益的同時，盡一切努力將台積電現階段考量不進駐的因素排除，也會積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，尋找各種可能性，讓台積電設廠桃園的計畫持續進行。

至於民進黨團指稱張善政市長趕走台積電，羅楚東表示，這證明一件事，就是對民進黨來說，台積電進駐桃園與否，從來都只是選舉與政爭的工具，民進黨對於用地取得過程中遭遇的困難避而不談，對當地居民的反應充耳不聞，散播這種昧於事實、唯恐天下不亂的說法，令人遺憾。

羅楚東也強調，市長張善政上任後，市府即多次與竹科管理局召開龍科擴建案先導計畫增修會議，並增加聯外交通改善規畫、周邊都市計畫檢討、新設實驗中小學規劃等內容，以協助竹科管理局爭取在地支持龍科擴建案，以上各項措施皆獲得中央支持，民進黨議員問政若只有顏色，沒有是非，才會讓桃園的建設零成長。

市府地政局表示，有關「龍潭科學園區擴建案」係國家科學及技術委員會（國科會）陳報行政院本案先導計畫，並奉行政院112年6月6日院臺科長字第11210247122號函指示，積極推動本案先期可行性評估。即本案目前仍於先期評估階段，相關規畫是由竹科管理局主辦，由竹科管理局負責可行性評估、擴建計畫、開發計畫、環境影響評估執行，因此目前辦理階段是計畫評估、籌設及擬訂，都為竹科管理局權責，桃市府僅是後續用地取得協辦機關。

另依土地徵收條例第10條規定，竹科管理局為需用土地人，於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見。故竹科管理局於7月26日在龍潭區婦幼館舉行本案公聽會，目前該局仍依該次公聽會參與民眾意見，辦理事業計畫內容及範圍修訂中，至於辦理第二次公聽會時機仍得由竹科管理局擇定。意即龍科三期事業計畫及範圍等仍由竹科管理局擬訂中，仍未奉行政院核定，目前僅在計畫籌設階段，要待計畫範圍確定後，才移由桃市府協助用地取得。