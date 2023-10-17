台灣仍普遍存在文化資源不均現象，近年來國內外興起「文化平權」倡議，呼籲不因身分、年齡、地域、族群而有接觸文化生活的落差，而信義房屋常年關注台灣文化與永續發展議題，10月14日支持阮劇團於嘉義市文化局音樂廳的《熱天酣眠》公益演出，邀請當地4所學校及在地民眾共600人前往觀賞，讓嘉義的民眾也能享有不輸北部的優質文化資源。

此次公益演出由嘉義市政府、企業和阮劇團三方合作，加乘影響力，信義房屋表示，信義企業集團創辦人周俊吉是嘉義子弟，向來對於家鄉文化發展不遺餘力，此次支持阮劇團公益演出，邀請了嘉義地區輔仁中學、東吳高職、竹崎高中、南華大學的學生以及在地民眾一起看戲。

《熱天酣眠》為台語發音，故事圍繞著四名年輕人的愛情糾葛，並在山神伯、海神媽、虎爺等神明角色的介入下，巧妙運用宮廟、作醮、廟公等台灣在地文化元素，牽起故事脈絡。

東吳高職表演藝術科主任周宜瑩表示，這是首次表演藝術科學生一起去看戲，許多孩子沒有欣賞過舞台劇表演，進到劇場感受整體的視覺氛圍、肢體表達、舞台設計，孩子們都很有共鳴，用掌聲與尖叫表達他們對戲劇的喜愛；而更珍貴的是，全班有機會一起去看戲，事後可以一起交流、討論、學習，增加彼此對戲劇的理解。

信義房屋常年致力ESG永續發展，而在社會共融面也不遺餘力，除了有執行19年的信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫與全台社區共好，近年來也支持文化活動，包括支持《看見台灣III》電影拍攝、台北大師星秀音樂節等，讓台灣特有的音樂、戲劇等文化可讓更多民眾認識，並減少城鄉差距，讓更多民眾認識台灣獨到的軟實力。