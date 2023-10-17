F-35隱形戰機裝配線

就在洛克希德馬丁（Lockheed Martin）繼續全力打造F-35隱形戰機之際，五角大廈國防合約管理局（DCMA）說，這些戰機在交付美軍各單位後，仍有發現缺陷。

據《彭博》（Bloomberg）新聞網16日報導，包括1名國防官員在內的知情人士說，自8 月以來，洛馬技術人員已在北卡羅來納州切里波因特（Cherry Point）的海軍陸戰隊航空站維修了4架F-35B，以修正第1類（Category 1）缺陷。而這類缺陷會影響飛行準備狀態，但還不至於危及飛行員的安全。

儘管在這高達4380億美元（約14兆台幣）的專案中，F-35正加速生產，至今已交付美國和以色列等國際夥伴超過975架，但美國海軍陸戰隊第542戰機攻擊中隊面對的問題卻顯示，品質問題還在。國防合約管理局說，美國軍方顧客——最近主要是海軍陸戰隊，仍持續表達有太多的品質保證缺陷出現。

9月F-35B飛行員彈射逃生，戰機繼續以「殭屍」狀態飛行，最後墜毀，而美國海軍陸戰隊還在持續調查，究竟出了甚麼問題。