作家黃越綏今天分享，外國友人來台搭高鐵，發現下車的旅客很多，但搭手扶梯時都只站右邊，空出左邊通道，不敢置信怎麼會有國家的人民可以如此的自律且利他，大讚Taiwan No .1。另一名日本朋友則誇說，在台灣弄丟過手機、相機、錢包，最後都能找回來，反觀在歐洲總是被偷。

黃越綏今天在臉書發文，外國友人說他從高雄坐高鐵北上台北，出站後搭手扶梯到一樓大廳，觀察到雖然下車的旅客很多，可是每個人搭手扶梯時都只站在右邊，主動空出左邊的通道，好奇問黃越綏，這是不是政府的規定？

黃越綏回答不是，向外國友人解釋，旅客們會自動地站在手扶梯右側，主要是為了空出左側通道給需要趕時間的旅客使用，如果有人要站在左邊，也不會有人去糾正，但好像已經變成一種默契、習慣和美德。外國友人聽完一臉不敢置信的表情，覺得太令人驚奇和感動，怎麼會有國家的人民可以如此自律且利他呢？真的Taiwan No .1。

另外，黃越綏還提到，現在到歐洲旅遊不遇到扒手算是很幸運，根據國際旅遊雜誌報導，國外旅客在台灣遺失物品，能夠被物歸原主的機會，是世界排行前3名，有位日本朋友就跟她說，曾經在台灣丟過手機、相機和錢包，但都在短時間內收到警察局通知並領回。

黃越綏表示，雖然害群之馬難免，但台灣人的善良、熱心及支持公益的精神，已經成為全民的DNA，千萬不要妄自菲薄。

對此，網友紛紛回應，「我以台灣人為榮」、「同感，靠右站很自然」、「去國外走一趟，就會發現台灣的美好與善良。」還有人表示，「後來有宣導手扶梯左右都可以站，只站一邊受力不均，電扶梯反而容易故障，但大家已經習慣站右邊了。」