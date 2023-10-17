戴佩妮在節目中改編17年前舊作〈淡水河邊〉。（仁仁娛樂提供）

戴佩妮錄製湖南衛視《時光音樂會-老友記》。（仁仁娛樂提供）

戴佩妮錄製湖南衛視《時光音樂會-老友記》。（仁仁娛樂提供）

戴佩妮近期錄製湖南衛視《時光音樂會－老友記》，擔任時光音樂人，在近期播出的節目中，她不畏挑戰再接再厲，改編舊作〈淡水河邊〉，呢喃式的獨特嗓音，一開口便令人醉心不已，悠悠輕柔地唱出40＋在愛情中「為我快樂 因為我值得」的釋然。

〈淡水河邊〉是17年前戴佩妮的作品，當時年紀僅20的她，在淡水河邊閒逛寫下這首歌，她回憶當時寫這首歌並沒有任何的框架，「我那時候一個人隻身在台北時，喜歡一個人到處走，因為不會開車，但又喜歡大海，一個人就只能去淡水河邊感受一下海風，然後就看到很多情侶，當時我又隻身一人，看著人來人往的人們，因此有了靈感才寫出這首歌。」

不過有趣的是，這首歌的最後一句歌詞本來是「因為你值得」，後來陳子鴻老師幫忙改詞，改成了「因為我值得」，當時陳子鴻老師曾對她說，「為什麼你每次寫歌，好像只要對方好就好了，你都不是那麼重要？」於是他提出幫她改一個字的想法。

戴佩妮透露：「我覺得老師在那一次幫我改了之後，讓我自己在感情的路上有一個新的看法，覺得我好像也可以帶給別人快樂，而不是只是躲起來，看人家幸福快樂的感覺。」一字之別，讓〈淡水河邊〉有了對愛情全然不同的看法。

戴佩妮在節目中再度重新演繹過去創作〈淡水河邊〉，唱出不同心境、不同時期對愛情的領悟也大不相同的釋然，在節目播出後更是引發好評。而近期的她，更在大陸各地舉辦「隨風所遇」演唱會，剛結束杭州演出，接下來還有廣州、武漢、長沙、瀋陽、深圳、北京等城市蓄勢待發。