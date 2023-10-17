有「國光女神」封號的性感女星梁云菲，今年4月被有心人士散播私密影片，當時她無奈認了影片遭外流，並強調會循法律途徑，替自己討公道。梁云菲今（17）日在社群宣告她的「黑暗榮耀」要開始了，點名那些看她笑話的人準備出事，強調女生被欺負不要輕易低頭，「只有自己能替自己勇敢」。

梁云菲私密片外流風波一度吵得沸沸揚揚，最近士林地檢署開庭，她在出庭說明後，今日在臉書發文，霸氣宣告之前是她「出了大事」，點名那些散播影片、到處貼影片截圖、貼連結求上車或用假帳號的人，現在準備換你們出事了，更強調會奉陪到底。

在文中梁云菲也表示，因為自己是公眾人物的關係這段時間收到惡意攻擊，因此涉嫌攻擊她的人都將受到國家刑法懲罰，她也會依民法爭取民事賠償，「請準備好你們的新台幣」；最後梁云菲更鼓勵其他女生，「被欺負絕對不要輕易低頭，因為只有自己能替自己勇敢」。

另外梁云菲還附上一張比中指的超兇照片，讓廣大粉絲在底下替她加油打氣，「卡一個後續，不要不了了之」、「加油，支持你」、「支持捍衛自己權益，不要以為網路講話不用負責」、「女神加油，我們都會支持妳」。

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